Spoleto, in programma due sedute del Consiglio Comunale

20 e 24 Gennaio. L’Ordine del Giorno

Due le sedute del Consiglio comunale in programma giovedì 20 e lunedì 24 gennaio. Il massimo consesso cittadino si riunirà, in modalità a distanza, giovedì 20 gennaio alle ore 9.30 per la discussione delle Linee programmatiche 2021-2026, mentre lunedì 24 gennaio, sempre alle ore 9.30, verranno discussi i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Ora Spoleto”, “Movimento 5 Stelle 2050”, “Partito Democratico”, “Civici per Spoleto” ed “Eleggi Spoleto” avente ad oggetto “Adesione del Comune di Spoleto alla campagna di Amnesty International “Verità per Giulio Regeni” (prot. n. 2447/13.01.2022);

2. “Criteri generali di ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS) alla luce dei principi di cui al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A.”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – dott. F. Cesaretti

Segreteria Generale – Segretario Generale dott. M. Ruggieri

Mozioni

3. Mozione presentata dal Consigliere Alleori riguardante iniziative per ricordare la figura del dott. Giancarlo Mercatelli (prot. n. 78431/09.12.2021).

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Scuola di Polizia di Spoleto, richiesta di valutazione realizzazione “Centro concorsi Nazionale” e nuova sede per il Commissariato di P.S.” (prot. n. 78434/09.12.2021);

5. Mozione presentata dai Consiglieri Cretoni, Dottarelli, Profili avente ad oggetto “”Messa in sicurezza e manutenzione dei tratti delle strade provinciali che attraversano il Comune di Spoleto, in particolare nei centri abitati delle zone di Pontebari, San Venanzo, Maiano, Morgnano, San Martino in Trignano.” (prot. n. 79903/14.12.2021);

6. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Alleanza Civica”, “Fratelli d’Italia”, “Obiettivo Comune” e “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” avente ad oggetto “Completamento strada Tre Valli” (prot. n. 81263/20.12.2021).

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” riguardante l’area di Piazza d’Armi. (prot. n. 81442/21.12.2021);

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Acquisizione del compendio denominato di Piazza d’Armi e possibili azioni di riqualificazione e sviluppo.” (prot. n. 83065/29.12.2021);

9. Mozione presentata dal Consigliere Alleori avente ad oggetto “Mozione messa in sicurezza tratto Maiano – La Bruna.” (prot. n. 83623/31.12.2021);

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle linee guida del nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani presentato dalla Giunta Regionale. (prot. n. 2410/13.01.2022);

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Riqualificazione stabili ATER e di proprietà dell’Ente.” (prot. n. 2455/13.01.2022);

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Ricognizione, riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario.” (prot. n. 2458/13.01.2022);

13. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Movimento 5 Stelle 2050” e “Ora Spoleto” avente ad oggetto “Istituzione di una via cittadina dedicata al partigiano Francesco Spitella.” (prot. 2517/13.01.2022).

Interpellanze e interrogazioni

14. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni riguardante lo stabile conosciuto come “Palazzo della Posterna” (prot. n. 79587/13.12.2021);

15. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle aree a verde attrezzate presenti nel territorio comunale (prot. n. 80019/15.12.2021);

16. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Potenziali anomalie e criticità circa l’avviso di selezione pubblica Umbria Salute e Servizi s.c.ar.l., per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n° 101 posizioni nel profilo di “operatore front —office CUP..” (prot. n. 80021/15.12.2021);20. 20. 17. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al c.d. “Palazzo della Posterna.” (prot. 80022/15.12.2021);

18. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto”, avente ad oggetto “Zona industriale Fabbreria.” (prot. n. 80367/16.12.2021).