Spoleto in Gioco 2025. La città si trasforma in un grande parco dei divertimenti

Torna ‘Spoleto in Gioco’, l’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con scuole e associazioni del territorio. Domenica 8 giugno, dalle ore 15 alle 19, in piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi, corso Garibaldi, Spoletosfera, Giardini dell’Ippocastano e piazza del Comune la città si trasformerà in un parco dei divertimenti dedicato ai giovani e giovanissimi e alle loro famiglie.



Un appuntamento ricco di proposte ludiche che ridisegnano l’uso degli spazi pubblici del centro storico della città e invitano le famiglie a goderne: liberi dalle auto si trasformano, per un giorno, in luoghi magici tutti da scoprire. Si tratta di un evento con cui Spoleto ribadisce il suo essere città inclusiva, particolarmente attenta alle persone con disabilità, aperta a tutti i bambini e a tutte le bambine, impegnata nella diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.



“Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare.” Con questa frase di George Bernard Shaw vi invitiamo tutte e tutti nelle piazze di Spoleto per un pomeriggio di giochi, laboratori, spettacoli e sorprese – è l’invito rivolto a bambine e bambini, ragazzi e ragazze da parte dell’assessora Luigina Renzi – Non c’è niente di più serio del gioco per condividere il tempo con la famiglia e scoprire insieme la magia dei passatempi di ieri e di oggi e non c’è niente di più divertente che giocare con nuovi e vecchi strumenti in una condivisione di spazi, tempi, ricordi in cui si fonde passato e presente”.



Tutte le attività, i giochi ed i laboratori si svolgeranno dalle ore 15 alle 19 con il Trenino Bus Italia che collegherà le diverse piazze, mentre lo spettacolo finale (FLASH MOB BY BIG DRUM ORCHESTRA a cura dell’associazione Social Sport Spoleto) si terrà in piazza Garibaldi dalle ore 19 alle 20.





Si ringraziano per la collborazione: il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile, l’Associazione Social Sport Spoleto, la Croce Rossa Italiana Spoleto, la Biblioteca comunale “G. Carducci”, la cooperativa Il Cerchio, il servizio SAI del Comune di Spoleto, l’Associazione Il Filo Rosso, l’Associazione Il Borgo, l’a.s.d. Spoleto Country club, l’a.s.d. #Chess4life, l’A.I.A.S. odv, l’a.s.d. Arceri del bosco sacro e Maggioli Spa.