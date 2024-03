Spoleto in gioco 2024. Online l’avviso per le manifestazioni di interesse

L’evento si terrà il prossimo 19 maggio, l’indagine di mercato si concluderà lunedì 22 aprile

"Spoleto in gioco 2024". Il Comune di Spoleto, in vista dell'evento che si terrà il prossimo 19 maggio, sta effettuando un'indagine di mercato che si concluderà lunedì 22 aprile (https://shorturl.at/bjz25). Un avviso esplorativo per individuare soggetti a cui affidare la realizzazione delle attività che faranno parte del programma di.

L’obiettivo è poter valutare iniziative e proposte, provenienti da diverse tipologie di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) per la costruzione dell’evento “Spoleto in gioco 2024”.

Il programma dovrà prevedere laboratori interattivi, sensoriali, di manipolazione, artistici (pittura, riciclo, ceramica, giardinaggio ecc.), di lettura, musicali, spettacoli teatrali, spettacoli di artisti di strada, tornei, orienteering, attività ludico-sportive, giochi tradizionali e da tavolo, rivolgendosi a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni.

Le proposte dovranno essere sviluppate attorno ai temi dell’esplorazione e dell’inclusione, dando la possibilità alle bambine e ai bambini di vivere ed esplorare i luoghi della città dove verranno organizzate le iniziative.

Nello specifico le piazze e gli spazi pubblici interessati saranno piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi (Auditorium della Stella), piazza San Gabriele dell’addolorata, piazza del Comune, giro della Rocca, giardini della Casina Ippocastano.

Il Comune di Spoleto valuterà le proposte pervenute selezionando quelle che presenteranno maggiori profili di compatibilità rispetto ai criteri indicati nell’avviso e maggiore qualità del progetto. Il budget a disposizione per l’esecuzione delle attività è di € 8.000,00.

Le manifestazioni di interesse, firmate digitalmente e corredate dalle relative proposte progettuali, dovranno essere inviate all’indirizzo PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it entro lunedì 22 aprile 2024 alle ore 12.00.