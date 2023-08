Spoleto in fermento per l’apertura del Luna Park Carbonini

Una lunga amicizia che dura dal 1947. Da sabato al via le giostre in via dei Tessili a Santo Chiodo

È tutto pronto a Spoleto per l’attesa apertura del Luna Park Carbonini, una tradizione che nella città del Festival, a cavallo tra agosto e settembre, si rinnova dal 1947. Nella nuova area Protezione civile, in Via dei Tessili a Santo Chiodo, oltre 25 attrazioni stanno per allietare le serate di grandi e piccoli. Per il secondo anno consecutivo, il Luna Park sarà installato nella nuova location (nei decenni il Luna Park si è spostato tra il Parco Chico Mendes, l’ex campo boario di via Filosofi, Pontebari, il Centro sportivo Flaminio e il campo sportivo di via Falchi) molto apprezzata sia dai giostrai che dagli spoletini che affolleranno ogni sera i circa 8600 mq dell’area, destinata dal Comune di Spoleto allo spettacolo viaggiante. Il Luna Park Carbonini sarà a Spoleto dal 26 agosto al 17 settembre, sarà aperto tutte le sere dalle 21 e la domenica pomeriggio. A breve verranno annunciate delle serate promozionali con le giostre a 1 e 2 €. Cliccando nell’ immagine sottostante si può entrare nella pagina Facebook ufficiale e con un semplice “mi piace” restare sempre aggiornati con le novità del Luna Park.

Buon divertimento!

