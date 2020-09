Spoleto in cucina: Totani con riduzione di arance e fichi scottati

Una gustosa ricetta firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta gustosa “ Totani con riduzione di arance e fichi scottati ”

Totani con riduzione di arance e fichi scottati – Simone Celesti

quantità: per 4 persone

Ingredienti:

4 fichi

8 totani

2/3 arance succose

Rosmarino

1 spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva q b

sale q b

pepe q b

Procedimento:

Pulite i totani, condite con olio, sale e pepe, quindi cuoceteli in padella con un rametto di rosmarino e uno spicchio d’aglio 2/3 minuti per lato.

Spremere 3 arance succose, filtrate il succo, mettetelo in una casseruola, e fatelo ridurre fino alla metà a fuoco dolce.

Lavate i fichi, tagliateli in 4 spicchi e arrostiteli in una padella antiaderente con un filo di olio per 3 minuti, girandoli di tanto in tanto.

Servite disponendo la riduzione di arance a specchio sul piatto, adagiate i totani sopra la riduzione, e guarnite con i fichi scottati.