Spoleto in cucina: sformatini di fiori di zucca, zucchine, ricotta e salsiccia

(DMN) – Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica Spoleto in cucina lo chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta di stagione: sformatini di fiori di zucca, zucchine, ricotta e salsiccia

Sformatini di fiori di zucca, zucchine, ricotta e salsiccia – Simone Celesti

Ingredienti per 8 persone:

24 fiori di zucca grandi

300 g zucchine

150 g di salsicce

2 uova

2 tuorli d’uovo

280 g ricotta di pecora

40 g parmigiano grattugiato

60 g di scalogno

4 foglie di basilico

sale q b

olio extra vergine di oliva q b

pepe q b

burro q b

Procedimento:

Lavate e mondate le zucchine, e tagliate a cubetti piccoli o grattugiatele.

Tritate lo scalogno.

Lavate i fiori di zucca, privateli del pistillo e fateli asciugare su un foglio di carta assorbente da cucina.

Tagliate 8 fiori a listarelle, lasciandone 16 interi per completare gli sformatini.

In una padella scaldate un filo d’olio, una volta caldo fare rosolare lo scalogno, aggiungere le zucchine, i fiori tagliati e listarelle, le salsicce sbriciolate, un pizzico di sale e lasciare cuocere per qualche minuto; poi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare.

Nel mentre in una bastardella mettete le uova, i tuorli, il parmigiano, la ricotta, il basilico, sale, pepe e mescolate il tutto.

Aggiungete quindi le zucchine e salsicce al composto, amalgamate per bene.

Scaldare il forno a 180°C.

Imburrate 8 stampini monodose e foderate con 8 fiori di zucca, disponete all’interno il composto di ricotta e zucchine, coprite ciascuno stampino con 1 fiore di zucca aperto e un fiocchetto di burro.

Infornate e lasciare cuocere per 20/25 minuti.

Servire tiepidi accompagnati da: salsa di pomodoro o un pesto di zucchine.