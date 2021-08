Spoleto in cucina: millefoglie di fiori di zucca, burrata e pomodorini confit

Una ricetta firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta per deliziare i palati più golosi: “Millefoglie di fiori di zucca, burrata e pomodorini confit ”

Millefoglie di fiori di zucca, burrata e pomodorini confit – Simone Celesti

ingredienti per 2 persone:

fiori di zucca n 6/8

pomodorini 100 g

burrata 250 g

sale q b

pepe q b

zucchero q b

origano a b

per la pastella:

farina 50 g

acqua frizzante q b

sale q b

Procedimento:

Mondate e lavate i fiori di zucca.

Per la pastella:

In una bastardella disponete la farina e il sale, aggiungete l’acqua necessaria per ottenere una pastella morbida, mescolate con una frusta.

Pastellate i fiori di zucca e friggeteli, una volta pronti scolateli e disponeteli su un foglio di carta assorbente.

Per i pomodorini confit:

Lavate accuratamente i pomodorini, sistemateli su una teglia rivestita di carta forno.

Distribuite sui pomodorini, nella maniera più uniforme possibile, lo zucchero, il sale, e l’origano.

Irrorate con un abbondante olio. Infornate a 150°, in forno statico, e fateli cuocere per circa 1 ora e 30 minuti.

Preparazione del piatto:

Alternate i fiori di zucca fritti con la burrata, completate con i pomodorini e una foglia di basilico.