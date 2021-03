Una ricetta della tradizione firmata dallo chef Simone Celesti

(DMN) Spoleto – Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta semplice della tradizione: “Frittelle di S.Giuseppe”

Le frittelle di riso di San Giuseppe sono un dolce tradizionale per la ricorrenza della Festa del Papà il 19 marzo del Centro Italia, in particolare è preparato in Toscana e in alcune zone dell’Umbria e del Lazio.

La tradizione delle frittelle di riso in Toscana è molto antica, tant’è vero che la tramanda già il “Libro de arte coquinaria” di Maestro Martino de’ Rossi.

Frittelle di S.Giuseppe – Simone Celesti

Ingredienti:

200 g di Riso

6oo ml di latte

200 ml d’acqua

2 n. uova

60 g di burro

80 g di zucchero

Uva sultanina 100 g

20 ml di rum

Farina 10 g

1 scorza d’arancia grattugiata

1 scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

Cannella q b

Olio per friggere 1l

Procedimento:

Mettere il latte e l’acqua in una pentola, portare a bollore, gettare il riso.

Aggiungere un pizzico di sale, la scorza di limone e d’arancia, e la cannella. Cuocete il riso fino a renderlo molto morbido, mescolando di continuo.

A cottura ultimata, spengere il fuoco aggiungete il burro e lasciate raffreddare il riso nella pentola di cottura.

Montare a neve ferma gli albumi.

Aggiungere al riso freddo: lo zucchero, farina, rum, i tuorli e gli albumi montati.

In una padella scaldate l’olio, quando sarà caldo, versare la pastella a cucchiaiate, e friggete.

Quando le frittelle saranno dorate, scolatele e disponetele su carta assorbente, cospargete di zucchero.