Spoleto in cucina: le frappe

Una ricetta della tradizione di Carnevale firmata Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina, dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta in tema carnevalesco, le classiche “frappe “

Le Frappe sono dolci molto diffusi in tutta Italia, conosciuti spesso con nomi diversi, ed hanno origini antiche.

Frappe – Simone Celesti

Ingredienti

farina 00 250 g

strutto o burro 25 g

uova N. 1

tuorlo N. 1

zucchero 20g

vino bianco 50 ml

sale fino 4 g

alchermes 20 ml

olio di semi di arachidi 1 L

miele 30 g

zucchero a velo 30 g

Procedimento

Setacciare la farina sulla spianatoia, fare la fontana e nel centro mettere lo strutto ( o burro), l’ uovo intero, il tuorlo, lo zucchero semolato, una presa di sale e tanto vino quanto ne occorre per ottenere una pasta della consistenza delle tagliatelle.

Lavorare a lungo, poi raccogliere a palla, coprirla con la carta pellicola e lasciarla riposare per 30 minuti circa.

Stendere la pasta dello spessore di pochi millimetri, ritagliarla con la rotella dentellata, a strisce lunghe 15 cm per 3 di larghezza. Annodare ogni striscia e friggerla subito in abbondante olio bollente.

Lasciare cuocere le frappe fino a quando avranno assunto un bel colore dorato, scolarle e farle asciugare su carta assorbente.

Spolverizzarle con zucchero a velo e alchermes prima di servirle, o condire le frappe con fili di miele e zucchero a velo. ( Si possono accompagnare con un ottimo zabaione caldo).

Curiosità:

È un dolce che ha origine nella Roma antica ed in seguito si è diffuso in tutto il mondo in diverse varianti,

Già gli antichi romani erano soliti preparare dolci fritti per festeggiare i saturnali, festività corrispondenti all’odierno carnevale

Le frappe vengono denominate: cenci, o bugie o chiacchiere.