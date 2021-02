Spoleto in cucina: le castagnole

Un dolce tipico del Carnevale, firmato dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina, dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta in tema carnevalesco, le classiche “CASTAGNOLE “

La ricetta delle castagnole è sicuramente molto antica: è stato ritrovato nell’archivio di stato di Viterbo un volume manoscritto del Settecento in cui sono descritte ben quattro ricette di castagnole, di cui una prevede la cottura al forno, che quindi non è stata adottata recentemente nell’intento di rendere il dolce più leggero.

Castagnole – Simone Celesti

Ingredienti;

Uova N. 2

Zucchero 70 g

Anice o rosolio di cannella 20 ml

Scorza di arance 1

Scorza di limone 1

Lievito per dolci 8 gr

Olio d’oliva extra vergine 20 ml

Farina OO 200 g

Sale un pizzico

Miele 150 g

Zucchero a velo 30 g

Olio di semi (per friggere) 1 l

Procedimento:

in una bastardella disporre: la farina, il sale, il lievito, la scorza di arancia e di limone grattugiata, lo zucchero,l’anice, l’olio extra vergine ed infine le uova. Impastare il tutto.

Scaldare l’olio di semi, con l’aiuto di un sac-à-poche con bocchetta da 16 mm, far scendere all’interno dell’olio l’impasto tagliandolo della dimensione di tante nocciole con un coltellino unto d’olio. In alternativa si possono formare delle piccole nocciole con l’ausilio di due cucchiai. Quando le castagnole avranno assunto un bel colore dorato scolarle e farle asciugare su carta assorbente da cucina.

Ricoprire le castagnole con fili di miele e zucchero a velo.