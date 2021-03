Spoleto in cucina: la colomba pasquale

Una dolce ricetta interpretata dal nostro chef di fiducia

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta per una dolce Pasqua: la colomba

Colomba pasquale – Simone Celesti

Ingredienti:

1000 gr di farina o

50 gr lievito di birra

300 ml di latte intero

5 uova

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

3 cucchiai di rosolio di cannella

150 gr di zucchero

75 gr di burro

Zucchero in granella q. b.

Procedimento:

Fate fermentare 250 gr di farina con 50 gr di lievito i birra bagnato con 150 ml di latte tiepido.

Quando il fermento avrà raddoppiato il suo volume, aggiungere 750 gr di farina, 4 uova, 150 gr di zucchero, 75 gr di burro tagliato a pezzetti ed una presa di sale, l’estratto di vaniglia, e il rosolio di cannella.

Mescolate energicamente tutti questi ingredienti, bagnate ancora con il restante latte, lavorare l’impasto energicamente. Quando lo vedrete liscio e morbido, disponete l’impasto nello stampo della colomba.

Quando sarà ben lievitato, spennellare la colomba con l’uovo sbattuto, spolverate il centro con zucchero in granelli. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 40/50 minuti.