Spoleto in cucina: il Pampepato

La ricetta della tradizione natalizia ternana, firmata dal nostro chef di fiducia, Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta natalizia: “pampepato”

Il “Pampepato di Terni/Panpepato di Terni” è un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di frutta secca, cioccolato, uva passa, canditi, cacao amaro, miele, caffè, spezie, farina.

La zona di produzione è rappresentata dall’intero territorio amministrativo della Provincia di Terni e dei comuni di Massa Martana, Marsciano, Todi, Fratta Todina, Montecastello di Vibio e Deruta, della Provincia di Perugia.

Panpepato – Simone Celesti

Ingredienti:

150 g noci

150 g nocciole

100 g mandorle

100 g cioccolato fondente

100 g uvetta passa (facoltativa)

50 gr cacao amaro

100 g zucchero

80 gr miele

300 ml di mosto cotto o vino dolce

2 pizzico di caffè in polvere

150 gr di farina 00

Cannella q b

Pepe q b

Noce moscata q b

Procedimento:

Per il panpepato: tostate le mandorle e le nocciole in forno preriscaldato a 150° per 10/12 minuti.

Mettete in ammollo l’uva passa per almeno 20 minuti.

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e tenete da parte.

In un tegame, sciogliete il miele con il mosto cotto, quando sarà ben sciolto, togliere il tegame da fuoco, aggiungete la frutta secca tostata, l’uvetta scolata, lo zucchero, e le spezie a vostro gusto e mescolate il tutto.

Aggiungete la farina setacciata, la polvere di caffè, il cacao amaro, il cioccolato sciolto e mescolate il tutto.

Lavorate velocemente con le mani in modo che l’impasto sia omogeneo.

Formate i panpepati e sistemateli in una placca foderata di carta forno. Infornate a 180° per circa 20 minuti circa.

Se il panpepato durante la cottura tende a spaccarsi, a ¾ di cottura togliere dal forno, con le mani bagnate ricompattare il panpepato, rimettetelo in forno e terminate la cottura.

Lasciate raffreddare il vostro panpepato, aspettare 24 ore prima di servire.