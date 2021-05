Spoleto in cucina: il flan di asparagi

Una ricetta firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta di stagione: flan di asparagi

Tempo Preparazione: 50 minuti

Dosi per 8 persone

Ingredienti:

600 gr di asparagi

60 gr di porro

2 uova

200 gr di ricotta

40 ml panna fresca

25 gr di parmigiano reggiano

1 cucchiaio di prezzemolo

sale pepe qb

burro qb

olio evo

Procedimento:

Tagliate a rondelle i gambi degli asparagi, tritate il porro e cuoceteli in padella assieme a un filo d’olio, sale e pepe. Quando le verdure si saranno ammorbidite, lasciatele raffreddare.

Nel frattempo sbattete le uova con una frusta incorporando la panna, la ricotta e il parmigiano.

Frullate i gambi degli asparagi e i porri cotti con il composto appena ottenuto e con un cucchiaino di prezzemolo tritato, aggiustate di sale e pepe.

Imburrate 8 stampini di ceramica e versateci dentro il composto riempiendoli bene. Metteteli in una teglia dai bordi alti riempita con poca acqua calda.

Scottate le punte degli asparagi in acqua bollente, poi raffreddatele immergendo le punte in acqua e ghiaccio. Mettetele da parte per guarnire il piatto.

Infornate a 180 °C e cuocete i flan di asparagi a bagnomaria per circa 30 minuti. Una volta pronti, lasciateli intiepidire per 5 minuti.

Sformateli, guarnite con le punte di asparagi e servite.