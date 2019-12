Spoleto in cucina: gli gnocchi dolci di Natale

Una ricetta della tradizione natalizia firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta natalizia tipica della nostra Spoleto: “GNOCCHI DOLCI DI NATALE “

Gli gnocchi di Natale, è un dolce che non può mancare nella tradizione spoletina, non è facile dare una ricetta completa e precisa, perché ogni casa ha una ricetta tramandata nel tempo, principalmente la ricetta viene realizzata “a occhju!”.

per la colla:

acqua 1 litro

semolino o farina oo 400 gr

sale 5 gr

cannella un pizzico

½ scorza di arancia grattugiata



Per il condimento:

amaretti 100 g

mostaccioli 50 g

pane grattugiato tostato 25 gr

zucchero 70 g

pinoli 100 g

noci sgusciate 500 g

cacao amaro 20 g

cioccolato fondente grattugiato 100 gr

noce moscata q b

cannella q b

alchermes 120 g

rum 20 g

Procedimento:

In una bastardella confezionare il condimento. Bagnare il pane grattugiato con l’alchermes,il rum, aggiungere le noci tritate, i pinoli, gli amaretti triturati, i mostaccioli grattugiati, lo zucchero, la cannella, il cacao, il cioccolato fondente grattugiato e la noce moscata. Amalgamare bene il tutto, coprire con carta pellicola e lasciarlo riposare in frigorifero 24 ore.

Per la colla:

In una casseruola far bollire l’acqua, insieme alla scorza d’arancia grattugiata e la cannella, salare leggermente, versare lentamente a pioggia la farina o il semolino, per evitare il formarsi di grumi mescolando di continuo ,fare cuocere per circa 20 minuti , (la colla sarà cotta quando, immergendo al centro del composto un cucchiaio di legno questo rimane eretto) togliere dal fuoco.

Mettere l’impasto così ottenuto su di una spianatoia bagnata con acqua fredda, e con l’ausilio di una spatola, appiattirlo e lisciarlo in superficie formando un rettangolo di uno spessore di ½ cm circa; farlo raffreddare.

Tagliare l’impasto a losanghe e formare dei piccoli rombi, cosiddetti “gnocchi”. Disporne un primo strato all’interno di un grosso piatto fondo, versarvi sopra a pioggia uno strato di condimento, alternare con un ulteriore strato di gnocchi e proseguire allo stesso modo fino a raggiungere il colmo del piatto (l’ultimo strato deve essere composto dal condimento). Lasciare riposare in frigorifero 24 ore prima di servire.