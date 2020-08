Spoleto in cucina: crema di avocado, cetriolo, yogurt greco e salmone

Una fresca ricetta firmata dallo chef Simone Celesti

Nel consueto appuntamento con la rubrica Spoleto in cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta gustosa e fresca adatta al periodo estivo: “crema di avocado, cetriolo, yogurt greco e salmone “

Crema di avocado, cetriolo, yogurt greco e salmone – Simone Celesti

Ingredienti per 4 persone

250 ml di yogurt greco

400 g cetrioli

1 avocado

160 g salmone affumicato

40 g uova di salmone

Aneto q b

Sale q b

Procedimento:

Tagliate con una mandolina 4 fette sottili da un cetriolo, mettete da parte in acqua fredda.

In un bicchiere del minipimer mettete: i cetrioli sbucciati e tagliati a tocchetti, la polpa dell’avocado maturo, lo yogurt e il sale, frullate con il minipimer fin quando otterrete una crema liscia e omogenea. Mettete la crema in frigorifero.

Servite la crema ben fredda, guarnita con il salmone, le fette di cetriolo, le uova di salmone e l’aneto fresco.