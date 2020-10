Spoleto in cucina: ciambelle contadine al mosto

Una ricetta firmata dallo chef Simone Celesti



Nel consueto appuntamento con la rubrica di cucina dello chef Simone Celesti, vi proponiamo una ricetta della tradizione: le ciambelle contadine al mosto

Ciambelle contadine al mosto – Simone Celesti

Ingredienti:

800 g di farina 0

180 ml d’olio evo

2 uova

180 g di zucchero

50 g di lievito di birra

500 ml di mosto d’uva

200 g di uvetta

50 ml di latte

Semi di anice 2 cucchiaini

Sale un pizzico

Procedimento:

Preparate la biga sciogliendo il lievito nel latte, aggiungete 25 g di zucchero e 50 g di farina impastate il tutto. Coprite con pellicola per alimenti e lasciate riposare per 30 minuti.

In una casseruola mettete a bollire i 500 ml di mosto e i semi d’anice, fate ridurre a fuoco dolce, dovrete ottenere circa 250 ml di mosto.

In una bastardella capiente unite alla biga i 250 ml di mosto d’uva, lo zucchero rimasto, le uova, e 600 gi di farina, lavorate l’impasto per qualche minuto, e infine unite l’olio e la restante farina.

Lavorate bene l’impasto per almeno 10 minuti, aggiungete l’uvetta e lavorare l’impasto per altri 2 minuti.

Formate una palla, incidete a croce la superficie e fate lievitare per 2/3 ore circa.

Trascorso il tempo dividete l’impasto in parti uguali, infarinate il piano da lavoro, e ricavate dei filoncini con i quali formerete le ciambelle.

Distribuite le ciambelle su una placca rivestita con carta da forno, ben distanziate tra loro, fate lievitare le ciambelle coperte da un canovaccio umido. Infornate in forno già caldo a 180 °C per 20 minuti circa. Fate raffreddare spolverate le ciambelle con zucchero a velo e servite.