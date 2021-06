Spoleto in Azione dà il via alla campagna di tesseramento 2021

Il partito di Carlo Calenda promuove a Spoleto una serie di incontri per la creazione di proposte politiche per il futuro della città

Spoleto in Azione – si legge in una nota inviata in redazione – ha iniziato la campagna di tesseramento 2021 sul territorio comunale. Il partito di Carlo Calenda, presente e attivo a Spoleto da agosto 2020, è aperto a tutti coloro che, condividendone gli obiettivi perseguiti a livello nazionale tra cui il rafforzamento dello Stato nelle sue funzioni fondamentali della scuola, della sanità pubblica, della sicurezza, della giustizia e del rilancio economico, vogliano attivarsi e contribuire al miglioramento del nostro territorio attraverso proposte concrete, mirate al “buongoverno” della città. Azione Spoleto è un punto di incontro e una fucina di idee, che lavora, produce e studia soluzioni alle problematiche del territorio, come recentemente fatto attraverso la creazione di tavoli di incontro per la preparazione delle linee programmatiche di gestione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) da attuare a livello locale.

Il referente di Spoleto in Azione è il Dottor Carlo Gaggi.

Si può contattare Spoleto in Azione inviando una e-mail a spoletoinazione@gmail.com. o attraverso i profili social del partito su Facebook ed Instagram.