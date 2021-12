Spoleto, il vaccino anti Covid anche in farmacia

Sei le farmacie dove è possibile vaccinarsi

Per fare il vaccino anti Covid-19 è possibile rivolgersi anche alle farmacie presenti nel Comune di Spoleto.

Oltre al centro vaccinale di via Aldo Manna, che a breve verrà trasferito al Palatenda in via Pasquale Laureti, a Spoleto sono sei le farmacie che, su appuntamento, effettuano l’inoculazione del vaccino.

Questa possibilità è prevista solo se le risposte ai quesiti presenti nel modulo standard di triage prevaccinale, scaricabili dal sito della Regione Umbria (https://bit.ly/3EHXjvi) sono tutte negative e se non si incorre nella tipologia di “soggetto estremamente vulnerabile”.

Il cittadino interessato deve quindi visionare, prima di procedere con la prenotazione della vaccinazione in farmacia, i moduli da compilare per verificare il possesso dei requisiti.

“In questo momento storico le farmacie, quale “presidio di salute” più vicino al cittadino, stanno lavorando insieme alle autorità sanitarie per contenere e monitorare il contagio da Covid-19 – ha dichiarato Paolo Scarabottini, amministratore unico dell’azienda Farmacie comunali di Spoleto srl – Nel secondo anno di pandemia il ruolo della farmacia si conferma centrale a livello territoriale in termini di erogazione di servizi fondamentali come quello di informazione, sensibilizzazione, tracciamento tramite tamponi e vaccinazione dei cittadini.

L’aggravarsi della situazione – ha aggiunto Scarabottini – ha reso necessario l’utilizzo anche delle farmacie spoletine, velocizzando l’azione a favore della campagna vaccinale e fornendo un importante contributo al raggiungimento dell’obiettivo dell’immunizzazione del maggior numero possibile di persone”.

Per prenotare il vaccino gli utenti interessati possono recarsi direttamente in farmacia o contattarla telefonicamente fissando la data e l’orario della somministrazione.

Questo l’elenco delle farmacie aderenti:

1. AMICI DR. CLAUDIO MARIA | Piazza Garibaldi

2. BETTI VITO | Viale Trento e Trieste

3. MARCHESE SNC | Via Brignone, 7

4. FLAMINIA SNC DOTT.SSA A ZINGARINI | Via Flaminia

5. FARMACIE DELLA SALUTE 360 SNC | Via Guglielmo Marconi

6. FARMACIA COMUNALE n. 1 | Viale Martiri della Resistenza

Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi in farmacia muniti di tessera sanitaria e con la documentazione debitamente compilata e firmata.