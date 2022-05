Spoleto, il S.O.G.IT. “Le Aquile” presenta l’ambulatorio solidale

Aprirà nel mese di giugno negli gli spazi messi a disposizione presso la Palazzina Micheli

Mercoledì 4 maggio, si è tenuta presso la sede della protezione civile del Comune di Spoleto, la conferenza stampa di presentazione del progetto di “Ambulatorio solidale”, realizzato dalla sezione di Spoleto del Sogit “Le Aquile”.

L’ambulatorio aprirà nel mese di giugno negli gli spazi messi a disposizione presso la Palazzina Micheli dalla Fondazione Mina e Cesare Micheli, cui va il ringraziamento del Sogit Spoleto.

L’attività dell’ambulatorio solidale, ha precisato il dott. Aldo Tracchegiani coordinatore sanitario del S.O.G.IT. Spoleto ed ideatore dell’iniziativa, sarà rivolta a tutte quelle persone che per una serie di ragioni, anche economiche, non possono accedere ai servizi sanitari pubblici e privati e sarà svolta, a titolo completamente gratuito, da personale medico che metterà a disposizione della collettività le proprie competenze ed il proprio tempo.

Il progetto ha raccolto il plauso della Caritas diocesana, tramite il direttore don Edoardo Rossi e dell’amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Stefano Lisci, il cui auspicio è che possa essere anche uno strumento per alleviare il crescente disagio sociale e strumento utile a contrastare le lunghe liste di attesa per l’accesso a prestazioni sanitarie fondamentali.