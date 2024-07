Spoleto, il regista Francesco de Augustinis e lo scrittore Lorenzo Biagiarelli insieme per parlare di animali, sostenibilità e ambiente

Venerdì 5 luglio alle 21, alla Sala Pegasus di Spoleto, doppio incontro con due esperti e divulgatori sul tema della sostenibilità del nostro sistema alimentare. Protagonisti della serata saranno Francesco De Augustinis, regista di Until the end of the world, il documentario che racconta l’industria dell’acquacoltura, premiato al 21° International Ocean Film Festival di San Francisco, e Lorenzo Biagiarelli, autore di “Ho mangiato troppa carne”, il libro edito da Cairo che ci restituisce un’indagine approfondita sul perché mangiamo gli animali e che cosa accadrà se non smettiamo di farlo. La serata si svolge all’interno di Resistenza naturale, la rassegna, in collaborazione con il Festival di Spoleto, dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e vedrà prima la proiezione del documentario di De Augustinis e poi un dibattito con il regista e Biagiarelli, durante il quale sarà anche presentato il suo libro. Al centro, gli allevamenti intensivi, gli animali, ma anche la sostenibilità del nostro sistema alimentare e le grandi sfide, come la crisi climatica.