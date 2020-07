Spoleto, il PD sulla commissione per la riapertura delle scuole: “No a scaricabarile”

Lisci, Trippetti, Erbaioli e Laureti chiedono “Assunzione di responsabilità da parte della Giunta”

Abbiamo approvato, nel Consiglio comunale di ieri, la costituzione della Commissione di studio per la riapertura delle scuole nell’anno scolastico 2020 – 2021, a seguito dell’emanazione delle linee guida nel decreto del 26 giugno scorso sulle “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”.

Una Commissione che mette insieme amministrazione, dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori per pianificare l’ingresso dei ragazzi nelle scuole a settembre in una città dove all’emergenza di oggi si aggiungono altre emergenze del passato e a farne le spese sono i nostri ragazzi e le loro famiglie.

Più volte abbiamo chiesto Commissioni per discutere dei problemi e delle soluzioni per la città, l’ultima volta lo abbiamo chiesto durante l’emergenza Covid ma mai ci è stato dato ascolto.

Abbiamo approvato la nascita di questa Commissione perché riteniamo di dover fare il possibile per i nostri ragazzi ma ci auguriamo non sia l’ennesimo luogo in cui mettere in atto quei meccanismi di scaricabarile, ieri contro la Regione, oggi contro il Governo, utili alla dialettica politica ma non utili a trovare soluzioni nel più breve tempo possibile. Ne faremo parte lavorando con i nostri ministri, sottosegretari e parlamentari sperando che anche gli altri facciano lo stesso con assessori e consiglieri regionali.

Ne faremo parte cercando di proporre idee pur sapendo che la situazione che stiamo vivendo è gravissima e conseguenza anche dell’immobilismo, non solo sul piano scuole, di questi due anni di governo della città. Pianificare, progettare e investire dovrebbero essere al centro dell’attività di questa Giunta ma non lo sono e dovrebbero esserlo, oggi ancora di più, alla vigilia di miliardi di euro che arriveranno dal Recovery Fund europeo per ricostruire il nostro Paese.

I consiglieri comunali del Partito Democratico

Stefano Lisci

Carla Erbaioli

Marco Trippetti

Camilla Laureti