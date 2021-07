Spoleto, il Partito Democratico soddisfatto per la nomina di Giorgio Dionisi nella segreteria regionale

Lisci: “Sono certo che saprà mettere a disposizione esperienza e capacità nell’incarico conferitogli in uno spirito di ritrovata unità e di collaborazione”

Il Partito Democratico di Spoleto esprime soddisfazione per la nomina di Giorgio Dionisi nell’ambito della segreteria regionale del partito con la delega alle politiche sui servizi pubblici.

“Si tratta – commenta il segretario comunale Stefano Lisci – di un importante segnale di coinvolgimento della nostra città nell’ambito della riorganizzazione del Pd umbro. Ringrazio il segretario regionale Tommaso Bori per la visione aperta al contributo di tutti i territori in un’ottica di unità di intenti. Spoleto insieme ad altre importanti città umbre si appresta ad affrontare le elezioni amministrative. Si tratta di un appuntamento importante perché segnerà il futuro dell’Umbria delusa da quello che credeva poter essere il ‘cambiamento’. E’ infatti sotto gli occhi di tutti il fallimento delle amministrazioni di centro destra a partire dal governo regionale. Sono certo che Giorgio saprà mettere a disposizione esperienza e capacità nell’incarico conferitogli in uno spirito di ritrovata unità e di collaborazione”