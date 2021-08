Spoleto, il Movimento Cinque Stelle tende la mano allo ‘Spazio Civico’

“Evitare l’isolamento degli ultimi anni, la frammentazione attuale e tornare ad essere protagonisti insieme”



Riceviamo e pubblichiamo integralmente:



Le elezioni amministrative si avvicinano e noi del Meetup Spoleto 5 Stelle vogliamo prendere con la città un impegno preciso e limpido: lavorare per il benessere di Spoleto. Ogni dialogo intrapreso in questi giorni con le forze politiche ci ha portato a dire chiaramente che le nostre intenzioni sono precise e intendono portare i contributi che riteniamo utili per la città, consci delle nostre possibilità, dei nostri valori ed anche dei nostri limiti.



Invitiamo quindi tutte le forze politiche, partitiche e civiche che si stanno organizzando, ad evitare la frammentazione ed avviare quindi un percorso comune che superi il “risiko” delle trattative ed il solito “toto-nomi” dei candidati a sindaco. E’ doveroso tentare questa via per Spoleto: un’occasione per mettere sul tavolo una reale programmazione di rinascita della città, l’unico modo per evitare l’isolamento politico di Spoleto che si è venuto a creare negli anni.



Crediamo fermamente che serva una visione progressista e capillare che sappia gestire le risorse che a breve arriveranno grazie al Recovery Fund, dove i temi prioritari sui vari fronti, quali le infrastrutture, il lavoro, la sanità e il benessere, la cultura e l’innovazione, siano basati sulla ecosostenibilità ambientale. Siamo fortemente convinti che solo uniti si possa avviare quella tanto mancata collaborazione con le zone circostanti della Valnerina e del sud dell’Umbria. Abbiamo ben chiaro che solo insieme si possano riportare i temi di Spoleto nei tavoli regionali e nazionali. Le divisioni, anche su questo, ci hanno sempre e solo penalizzato.

Siamo sicuri che questa volontà possa far nascere un’amministrazione che finalmente metta mano ai regolamenti comunali per dare voce a tutti i cittadini con gli strumenti di democrazia diretta, che si interessi periodicamente di rapportarsi con le frazioni del territorio e che metta in sinergia le forze associative della città.