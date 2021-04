Spoleto, il gruppo Aletheia presenta “IL CORAGGIO DELLE STAFFETTE – voci, volti e sacrifici di partigiane non ancora ricompensati”

25 aprile alle ore 17.30

“IL CORAGGIO DELLE STAFFETTE- voci, volti e sacrifici di partigiane non ancora ricompensati”, questo è l’evento culturale, letterario ed educativo che il gruppo ALETHEIA presenterà il prossimo 25 aprile alle ore 17.30.

L’idea dell’evento nasce dall’eclettica regista Fabiana Vivani. “È da tempo – spiega Vivani – che sento di raccontare e sviscerare il ruolo significativo della staffetta ricoperto dalle donne, poiché senza di esse la Resistenza non avrebbe potuto esistere. Non è stato un ruolo secondario, come è stato spesso storicamente relegato. Le storie che ho scelto e che saranno interpretate dalle attrici, ci restituiscono una figura diversa di donna. Donne che hanno vissuto e condiviso insieme ai partigiani la paura, la ribellione, il coraggio, il sacrificio, il freddo, la fame, la fuga e soprattutto la lotta in forme più sotterranee ma indispensabili e fondamentali per la resistenza.

L’appuntamento prevede letture interpretate di testimonianze di vite straordinarie, come ad esempio di Tina Anselmi, Wanda Canna, Lidia Menapace, Teresa Vergalli, solo per citarne alcune. A mio avviso c’è ancora molta disinformazione – continua la regista – e dunque non sarà una celebrazione, ma un invito a comprendere e a riconoscere l’importanza del coraggio, di nutrire questo sentimento per combattere il degrado politico e l’ingiustizia sociale, che senza sosta oggi dilagano”.

Le attrici coinvolte sono: Maura Coltorti, Elisabetta Conocchia, Emanuela Duranti, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti, Caterina Meschini, Sabrina Sopranzi.

È possibile seguire gratuitamente l’evento collegandosi al link https://meet.google.com/qdg-vtjd-jfa

