Spoleto, il Consiglio Comunale si riunirà lunedì 30 gennaio alle ore 15.30

Diretta streaming su YouTube. Ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria (quorum di I convocazione) per lunedì 30 gennaio 2023, alle ore 15.30.

Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 9.30.

Questi gli argomenti che verranno discussi nel corso della seduta, trasmessa in diretta streaming nel canale YouTube dell’Ente (https://bit.ly/3wtfvGu).

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Variante attraverso lo Sportello Unico Attivita’ Produttive (S.U.A.P.) al P.R.G parte strutturale e al P.R.G parte operativa, per l’ampliamento di un fabbricato, con destinazione ad attività produttiva proposto dalla Società Monini S.p.A. esame ed approvazione.”

Relatore vice Presidente vicario della III Commissione consilaire permanente – Sig. E. Alleori

Dipartimento Valorizzazione della Rigenerazione Identitaria Urbana, Rurale, Produttiva e delle Infrastrutture Sostenibili

Dirigente dott. Geol. Vincent Ottaviani

2. “Adozione Regolamento del Cerimoniale della Citta’ di Spoleto disposizioni generali.”

Relatore Presidente della Commissione Normativa – Dott. F. Cesaretti

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale dott. M. Ruggieri

Interpellanze

3. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia” ”Alleanza Civica”, ”Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, “Obiettivo Comune” in merito a Hoist Italia S.r.l. (prot. n. 68147/10.11.2022);

4. Interpellanza presentata dal Consigliere Cretoni avente ad oggetto “Messa in sicurezza strada comunale San Sabino – Interventi finalizzati a ridurre velocità delle autovetture che attraversano frazione percorrendo tale tratto stradale.” (prot. n. 71722/24.11.2022);

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito a Fattorie Novelli S.r.l. (prot. n. 77663/19.12.2022).

Mozioni

6. Mozione presentata dal Consigliere Alleori avente ad oggetto “Riqualificazione stabili ATER e di proprietà dell’Ente.” (prot. n. 2455/13.01.2022);

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla festa inaugurazione mobilità alternativa, al rilancio quarto stralcio funzionale ed alla risoluzione del problema del ponte pedonale sul torrente Tessino. (prot. n. 7245/02.02.2022);

8. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione dei patti di collaborazione.” (prot. n. 7931/04.02.2022);

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Intitolazione di vie ai Sindaci scomparsi che hanno dato lustro alla nostra città.” (prot. n. 10561/16.02.2022);

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla possibilità di creare una comunità energetica che garantirebbe un sistema di autoconsumo dell’energia elettrica prodotta per scopi pubblici e privati. (prot. n. 10644/17.02.2022);

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Civici per Spoleto” avente ad oggetto “Rafforzamento delle misure di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo.” (prot. n. 10947/18.02.2022);

12. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito al PRG. (prot. n. 12262/24.02.2022).

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. (prot. n. 15385/11.03.2022);

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto: “Installazione di bagni pubblici autopulenti”. (prot. n. 15386/11.03.2022);

15. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”, “Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco. (prot. n. 17624/21.03.2022);

16. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Delocalizzazione dello stadio comunale di calcio.” (prot. n. 21308/07.04.2022);

17. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Verifica della possibilità di realizzazione di comunità energetiche nel territorio comunale di Spoleto.” (prot. n. 21495/07.04.2022);

18. Mozione presentata dai Consiglieri Piccioni, Cintioli, Bececco per rivedere le aliquote in sede di saldo dell’IMU dell’anno in corso nell’eventualità che la riforma catastale comporti per le famiglie spoletine un aggravio di spesa. (prot. n. 32410/26.05.2022);

19. Mozione presentata presentata dal Consigliere Grifoni in merito al decoro urbano. (prot. n. 32588/27.05.2022);

20. Ordine del Giorno presentato dal Presidente della IV Commissione consiliare permanente avente ad oggetto “”Richiesta di convocazione di un Consiglio comunale “aperto” sul tema della situazione sanitaria della città di Spoleto, art. 27 regolamento Consiglio comunale.”” (prot. n. 39813/04.07.2022);

21. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Strumenti di e-government per la gestione delle segnalazioni dei cittadini.” (prot. n. 39855/04.07.2022);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo” avente ad oggetto “Futuro dello Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto.” (prot. n. 40435/07.07.2022);

23. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione corsi ITS Academy nella Città di Spoleto.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

24. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre 2022.” (prot. n. 44774/27.07.2022);

25. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto “Mozione per intitolazione di una strada o un luogo pubblico a Gino Strada e Teresa Sarti.” (prot. n. 66770/03.11.2022);

26. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alle decisioni politico-sanitarie della Giunta Regionale ed al c.d. Piano relativo al Terzo Polo Ospedaliero. (prot. n. 68571/11.11.2022);

27. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Mozione per l’eliminazione della violenza contro le donne.” (prot. n. 72207/25.11.2022);

28. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Attuazione del progetto del Reddito Alimentare.” (prot. n. 72589/28.11.2022);

29. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Sede nuovo distretto socio-sanitario.” (prot. n. 72664/28.11.2022);

30. Mozione presentata dalle Consigliere Maso e Loretoni avente ad oggetto “Promuovere la giornata dei D.C.A. (Disturbi del Comportamento Alimentare) del 15 marzo.” (prot. n. 74972/07.12.2022);

31. Mozione della IV Commissione consiliare permanente su proposta dei consiglieri Piccioni e Cintioli su Piano sanitario regionale.” (prot. n. 78651/23.12.2022).

Si precisa che le mozioni di cui ai punti 6 – 24 sono da intendersi argomenti da trattare con il quorum previsto per le sedute consiliari di II convocazione.

Si precisa altresì che la pratica di cui al punto 2 sarà sottoposta all’esame della Commissione Normativa.​