Spoleto, il cinema Sala Pegasus celebra i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini

Il programma di lunedì 20 gennaio

Il 2020 è l’anno di Federico Fellini. Nel centenario della nascita di questo cineasta grandissimo e unico, in un battibaleno approdato al mondo, per sempre consegnato all’olimpo della storia del cinema, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e Istituto Luce, riporta nelle sale italiane cinque suoi capolavori in versione restaurata, tutti visibili in Sala Pegasus tra gennaio e maggio.

Il primo appuntamento non poteva che cadere nel giorno del compleanno del regista: il 20 gennaio.

Per l’occasione tutta la giornata del Cinéma Sala Pegasus sarà dedicata a Federico Fellini con un programma che vede la speciale partecipazione degli Alunni del Corso di Scenografia del Liceo Artistico “Sansi-Leonardi-Volta” di Spoleto che, in occasione del centenario, proporranno un cortometrago in chiave moderna del film Amarcord dal titolo “A mi immazin”.

Nel corso della giornata verranno proiettati, in versione restaurata, Amarcord (alle ore ore 18:00) e Lo sceicco bianco (ore 21:00) con la speciale introduzione alla visione a cura di Marco Rambaldi. Una curiosità: alcune scene di Lo sceicco bianco, che vede Alberto Sordi protagonista, sono state girate proprio a Spoleto, all’interno del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Il programma della giornata

Lunedì 20 gennaio 2020

▶︎ ore 16:00

“A mi immazin”

Proiezione privata dedicata agli studenti

a seguire

Federico Fellini: le sequenze

—

▶︎ ore 18:00

“A mi immazin”: Presentazione del cortometraggio

alla cittadinanza

a seguire

AMARCORD un film di Federico Fellini

(Italia-Francia/1974) nuova edizione restaurata (127’)

—

▶︎ ore 21:00

“A mi immazin”: Presentazione del cortometraggio alla cittadinanza

a seguire

LO SCEICCO BIANCO un film di Federico Fellini

(Italia/1952) nuova edizione restaurata (85’)

�� Introduzione alla visione a cura di Marco Rambaldi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

#2 • FEBBRAIO 2020 ▶︎ I VITELLONI (Italia/1953, 104′)

#3 • MARZO 2020 ▶︎ LA DOLCE VITA (Italia-Francia/1960, 180′)

#4 •APRILE 2020 ▶︎ 8½ (Italia/1963, 138′)

#5 • MAGGIO 2020 ▶︎ AMARCORD (Italia-Francia/1974, 127′)

Disponibile in sala lo speciale ABBONAMENTO FELLINI 100 per partecipare a prezzo agevolato a tutta la rassegna!