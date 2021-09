Spoleto, ieri il 1° Memorial Alessandra Zicavo

Gli organizzatori hanno donato un defibrillatore all’Associazione “Gillo”

Nella giornata di ieri sabato 18 settembre 2021, presso il campo comunale “Marco Capitini” di San Giacomo di Spoleto, si è svolto il 1° memorial Alessandra Zicavo, organizzato dall’Associazione “Assocentauri Calcio” in collaborazione con A.S.D. Ducato Spoleto femminile, impegnata nella raccolta fondi per scopi di solidarietà.

Alessandra Zicavo era un Perito Tecnico Superiore della Polizia di Stato e prestava servizio presso l’Ufficio Sanitario dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto.

All’età di soli 42 anni è stata strappata all’affetto dei suoi familiari e dei colleghi che, ancora oggi, ne conservano un vivo ed affettuoso ricordo.

Alessandra, in maniera discreta e silenziosa, si era sempre prodigata per offrire aiuto a chi ne avesse bisogno.

Alla manifestazione sono state invitate Autorità civili e militari.

La Polizia di Stato non ha fatto mancare la sua presenza, non solo tramite la partecipazione del Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto Dr.ssa Maria Teresa Panone e del Dirigente del locale Commissariato Dr. Claudio Giugliano in rappresentanza del Questore Antonio Sbordone ma anche tramite la straordinaria partecipazione della Fanfara della Polizia di Stato, che si è esibita suonando l’inno italiano ed altri brani, suscitando un notevole apprezzamento nel pubblico presente.

La manifestazione ha visto lo svolgimento di una partita di calcio maschile, di una partita di calcio femminile a cui hanno partecipato le atlete delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e di un incontro di calcio da parte dei ragazzi diversamente abili.

A coronamento dell’evento gli organizzatori hanno donato un defibrillatore all’Associazione “Gillo”.

A cornice della manifestazione erano presenti le auto storiche della Polizia di Stato.