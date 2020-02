Spoleto, i tre cittadini in isolamento spontaneo non presentano sintomi riconducibili al Coronavirus

I chiarimenti della Usl Umbria 2

In riferimento all’articolo pubblicato online da un quotidiano regionale nella tarda giornata di ieri e al fine di evitare la diffusione di notizie non corrispondenti alla realtà che possono generare preoccupazione tra la popolazione, la dott.ssa Simonetta Antinarelli, direttore del Distretto di Spoleto della Usl Umbria 2 precisa quanto segue.

Le tre persone che si sono messe in isolamento spontaneo, e solo in via precauzionale, attualmente non presentano sintomi riconducibili al Coronavirus e sono, già da ieri, in continuo contatto con i servizi sanitari del distretto di Spoleto che monitora costantemente lo stato di salute degli stessi.

Qualsiasi aggiornamento sarà reso noto attraverso tutti i canali istituzionali.