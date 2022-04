Spoleto, i nuovi servizi di accoglienza per i profughi ucraini

Mediazione culturale, supporto alle procedure amministrative e attività sportive

Mediazione culturale e assistenza per il supporto alle procedure amministrative. Questi i nuovi servizi attivati presso lo Sportello Interculturale di via Busetti (foto).



Il martedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 sono a disposizione consulenti per il supporto alle procedure per l’ingresso e permanenza dei cittadini ucraini nel nostro territorio, mentre il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 sarà presente anche una mediatrice in lingua ucraina.

Si sta inoltre lavorando con la Usl Umbria 2 e le associazioni sportive del territorio per permettere ai ragazzi e alle ragazze ucraini ospitati di accedere ad attività ludico-sportive. Al momento hanno aderito Giromondo Basket, Atomika Basket, Blubasket, Marconi Volley e Polisportiva la Fenice. Per poter accedere alle opportunità di svago è necessario essere in possesso del certificato medico sportivo, rispettare i protocolli anticovid emanati dalle singole Federazioni e le vaccinazioni di routine necessarie previste in base all’età.

Per effettuare le visite mediche è necessario contattare la Direzione Servizi alla Persona tramite email all’indirizzo servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it o chiamare il numero 0743 218511 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14, lunedì e giovedì dalle 15 alle 17.30) .

Si ricorda inoltre che nel sito istituzionale del Comune di Spoleto sono disponibili le info grafiche (https://bit.ly/3Jcbpqa) in cui trovare tutte le informazioni utili per conoscere i servizi attivi e le procedure da seguire per l’accoglienza e l’assistenza dei profughi ucraini.