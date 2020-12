Spoleto, i Borgowriters presentano il libro “Storie di ogni genere, il piacere di raccontare”

Da oggi in libreria

Dal 12 dicembre sarà disponibile in libreria il nuovo volume dei Borgowriters, intitolato “Storie di ogni genere, il piacere di raccontare”.

Dopo “Spoleto come Location”, i Borgowriters, il gruppo informale di scrittori e scrittrici di Spoleto formatosi intorno alla comune passione per la scrittura (e per la lettura) presentano questa nuova raccolta di racconti e poesie. È incentrata, come l’altra, sulla tipologia del racconto breve.

Il gruppo quest’anno vede l’ingresso di tre nuove scrittrici: Valentina Tatti Tonni, Gabriella Sabbioni e Laura Frascarelli.

Il volume, completamente autoprodotto, nasce dall’idea di trattare il luogo comune, inteso sia come luogo fisico che come modello convenzionale di comportamento, di stereotipo. Le storie contenute nella raccolta abbracciano varie tipologie di generi, cioè di tecniche di scrittura e di contenuti narrativi: alcune si tingono di giallo, altre di nero, altre ancora di rosa; qualcuna è chiaramente autobiografica, qualcun’altra sconfina nell’agiografia personale, alcune hanno l’aspetto apparente della realtà ma sono storie totalmente d’invenzione, generate dalla forte carica immaginativa degli autori, alcune hanno un carattere surreale o onirico, sino ad arrivare alla favola. I temi trattati sono vari, come diversi gli stili, ma resta l’idea iniziale, di un contenitore che permetta a scrittori spoletini, di mettersi in gioco e, soprattutto, farsi apprezzare dai lettori.

I nominativi dei quindici autori, tutti spoletini o comunque residenti a Spoleto: Francesco Amici (unico ‘straniero’ che però ha frequentato il Collegio ex ENPALS di Piazza Campello quando era ragazzino), Anna Rita Antonelli, Mauro Antonini, Davide Calabrese, Enrico D’Angerio, Roberto D’Orsi, Simone Fagioli, Laura Frascarelli, Leggolandia, Simone Mattioli, Moreno Orazi, Enrico Petrioli, Roberto Rapastella, Gabriella Sabbioni e Valentina Tatti Tonni.

Il volume sarà disponibile presso la libreria Ubik di Corso Garibaldi.