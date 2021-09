Spoleto, grande successo per Septembernight

Pedalata in notturna organizzata dai ragazzi del 2010 Gravityteam

In occasione della serata di apertura della SpoletoNorcia in MTB, i ragazzi del 2010 Gravityteam in collaborazione con altri amici, hanno riservato – quale evento collaterale – un particolare appuntamento di benvenuto a tutti i bikers già presenti nella nostra città,

L’iniziativa SEPTEMBERNIGHT, inserita tra gli appuntamenti SPOLETO BIKE NIGHT, si è svolta al crepuscolo di ieri sera (venerdì 3) ed è stata piacevolmente animata da un gruppo di simpatici amici bikers provenienti da fuori regione.

Il serpentone di bici si è snodato per 30 Km alla ricerca di nuovi scorci lungo le campagne, gli uliveti e attraverso i caratteristici borghi della nostra valle Spoletana, fino a costeggiare il fiume Clitunno in un suggestivo effetto di luci e colori reso ancora più iconico dal rosso tramonto.

L’esperienza tra gli stretti vicoli è stata particolarmente apprezzata; le luci e le ombre ma soprattutto l’invitante profumo dei tipici arrosti che fluivano dalle finestre, hanno riportato tutti , per un momento, indietro nel tempo.

La percorrenza delle stradine più polverose ha “infarinato” i partecipanti dando un tocco old style tipo Eroica. All’arrivo una bella birra fresca ha poi ripulito tutti.

Come tradizione vuole, la serata si è evoluta in stile CIAUSCOLONIGHT grazie alle attenzioni dell’amico Giacomo e sua moglie Tania, molto gradite da chi approfitta di queste occasioni per coniugare sport, amicizie a cultura gastronomica.

Un particolare saluto alle numerose amiche bikers che hanno vivacizzato la serata.