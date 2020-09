A vincere è stata, soprattutto, la solidarietà: sono infatti quasi 800 gli euro raccolti a favore dell’associazione Peter Pan Spoleto

Si è conclusa ieri alle 19.00, dopo 24 ore ininterrotte di corsa, pedalata e nuoto, la maratona di beneficenza M24 svoltasi – in un formato ridotto a causa delle restrizioni Anti Covid-19 – presso il centro Unique-Fitness & Salute e organizzata da Unique e Social Sport Spoleto con il sostegno dell’ATS Outdoor Umbria.

Sono stati oltre 300 i partecipanti che, nel corso delle 24 ore, hanno messo alla prova la propria resistenza partecipando alla maratona – alternandosi sui tapis roulant, bike e in piscina – e che hanno preso parte alle lezioni di fitness organizzate presso la OUT Arena, nel piazzale antistante il centro Unique.

Grazie alla solidarietà di chi è intervenuto, in particolare delle associazioni Il Sorriso di Teo e La Spoleto Norcia in MTB, che hanno supportato l’evento sia in termini di presenza che di beneficenza, sono stati raccolti 790 euro, interamente devoluti all’Associazione Peter Pan Spoleto.

Per quanto riguarda la partecipazione della cittadinanza, le lezioni di fitness all’aperto hanno registrato il tutto esaurito.

Ottimo anche il riscontro ottenuto dalla maratona in termini di presenze, se si pensa che, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, sono stati messi a disposizione dei partecipanti, rispetto alla prima edizione dell’M24, un numero notevolmente inferiore di tapis roulant e bike.

24 ore di fitness, solidarietà, ma anche, e soprattutto, di amicizia. Quest’anno, infatti, sono stati parecchi i partecipanti che hanno scelto di supportare l’M24 restando al fianco degli organizzatori per l’intero arco della manifestazione, partecipando alla maratona e alle lezioni, superando la stanchezza, supportati dal desiderio di ripartire e di stare insieme.

Un ringraziamento particolare, da parte di Unique e Social Sport Spoleto, all’ATS Outdoor Umbria e alle associazioni Il Sorriso di Teo e La SpoletoNorcia in MTB per il sostegno dato all’iniziativa.