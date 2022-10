Spoleto, grande successo per la conferenza tenuta da Stefano Fassina

L’economista e scrittore ha presentato il suo ultimo libro ‘Il mestiere della sinistra’

Grande successo per la conferenza tenuta da Stefano Fassina giovedì scorso a Spoleto nel salone d’onore di Palazzo Leti Sansi a cura dell’Associazione Amici di Spoleto onlus. Molto l’interesse del pubblico per le tesi dell’economista e scrittore che ha presentato il suo ultimo libro ‘Il mestiere della sinistra’ edito da Castelvecchi. L’evento, patrocinato dal Comune di Spoleto con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione Fracesca, Valentina e Luigi Antonini, è stato introdotto dalla presidente dell’Associazione Amici di Spoleto Onlus, Candia Marcucci, e si è arricchito degli interventi di Giuseppe di Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Tatiana Cazzaniga, Segretaria Generale FP CGIL Umbria e Dario Tomassini, Giornalista Rai Umbria.

“Si è trattato di un incontro di grande interesse – commenta la presidente Candia Marcucci – che ha toccato temi sui quali intendiamo tornare con ulteriori approfondimenti, temi centrali come queli del lavoro, della dignità e della centralità dell’uomo in un mercato sempre più spietato”.

Il mestiere della sinistra È attraverso le tesi di autorevoli studiosi che Stefano Fassina ha composto otto memo dedicati ai connotati distintivi della Sinistra, che puntano a ricordare quali sono gli imprescindibili impegni da assolvere. La conversione ecologica, l’emergenza educativa, il lavoro, sono solo alcuni dei temi trattati nel libro “Il mestiere della sinistra” pubblicato da Castelvecchi editore e presentato ora dall’Associazione Amici di Spoleto onlus.

Tra i prossimi appuntamenti con le conferenze organizzate dall’Associazione Amici di Spoleto Onlus sono in programma la presentazione del libro di Domenico Benedetti Valentini “Spoleto, Tribunale dell’Umbria centrale” (data in corso di definizione) e Pietro Del Re, “I dimenticati” in programma venerdì 18 novembre alle ore 16 alla Rocca Albornoz nell’ambito della XVIII edizione del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi”.