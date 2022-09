Spoleto, gran finale per il Luna Park Carbonini

Annunciate due giornate promozionali : tutte le giostre a 1 e 2 Euro

Sta per concludersi a Spoleto l’edizione 2022 del Luna Park Carbonini, una tradizione che nella città del Festival, a cavallo tra agosto e settembre, si rinnova dal 1947. Nella nuova area Protezione civile, in Via dei Tessili a Santo Chiodo, oltre 25 attrazioni stanno allietando le serate di grandi e piccoli. Una nuova location (nei decenni il Luna Park si è spostato tra il Parco Chico Mendes, l’ex campo boario di via Filosofi, Pontebari, il Centro sportivo Flaminio e il campo sportivo di via Falchi) molto apprezzata sia dai giostrai che dagli spoletini che hanno affollato ogni sera i circa 8600 mq dell’area, destinata allo spettacolo viaggiante e protezione civile, appena inaugurata. Per salutare gli amici di Spoleto, la direzione del Luna Park ha annunciato due giornate promozionali, infatti nella serata di giovedì 22 settembre e domenica 25, a partire dalle ore 17.30, tutte le giostre saranno disponibili al prezzo di 1 e 2 €.

