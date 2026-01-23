Spoleto: giuramento di 476 Vice Ispettori della Polizia di Stato

Questa mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, gli Allievi Vice Ispettori del 19° Corso Allievi Vice Ispettori hanno terminato il periodo formativo, giurando fedeltà alla Repubblica alla presenza del Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, del Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, del Questore della Provincia di Terni, Michele Abenante, del Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, del Direttore dell’Istituto di formazione, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. Simone Pineschi e delle Autorità civili e militari.

Il corso di formazione dei 476 Vice Ispettori – di cui 276 maschi e 200 donne – è iniziato il 13 gennaio 2025. I Vice Ispettori hanno seguito un percorso di profilo universitario con esami di diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo e hanno studiato l’ordinamento e il regolamento della Polizia di Stato e le tecniche operative.

La giornata è iniziata con la benedizione al monumento ai Caduti della Polizia di Stato e al monumento alla memoria dell’Assistente Capo Coordinatore Rolando Lanari, a cui è intitolato l’istituto, per poi proseguire nel piazzale d’Armi dell’Istituto per la cerimonia del Giuramento.

All’evento hanno potuto assistere anche i familiari dei Vice Ispettori.

A seguire, è stata consegnata una targa all’Allievo Vice Ispettore Francesco Mosca, in memoria del padre, Sovrintendente Antonio Mosca, Medaglia d’Oro di Vittima del Terrorismo.

Durante la cerimonia, oltre ad un toccante momento in ricordo del Vice Ispettore Enzo Spagnuolo, frequentatore deceduto in un incidente lo scorso 28 giugno, c’è stato anche un collegamento in diretta streaming con l’istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno dove, in contemporanea, altri 711 Vice Ispettori del 19° Corso hanno giurato fedeltà alla Repubblica alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

“Prendetevi cura della comunità che vi sarà affidata e impegnatevi a supportare, motivare e valorizzare i collaboratori che avrete accanto. Il servizio che avete scelto vi darà tanto, ma al contempo chiederà tanto, a voi ed alle vostre famiglie con cui condividerete questo bellissimo viaggio.”

“Siate fieri di appartenere ad una istituzione fondamentale per la sicurezza dello stato e dei suoi cittadini.

Siete espressione dello Stato. E siate la voce dello Stato, non attirando l’attenzione su voi stessi, ma rimandando ai valori che abbiamo cercato di condividere con voi in questo tempo” queste le parole rivolte dal direttore dell’Istituto Simone Pineschi ai giovani Ispettori.

Dopo il giuramento, i primi tre classificati nella graduatoria del corso dell’Istituto sono stati premiati dal Prefetto della provincia di Perugia, Zito, dal Questore della provincia di Perugia Sallustio e dal Sindaco del Comune di Spoleto Sisti.