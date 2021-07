30 luglio, ore 18, Casina dell’Ippocastano

Giancarlo Cintioli terrà una conferenza stampa venerdì 30 luglio, alle 18, presso la Casina dell’Ippocastano in viale Matteotti, per illustrare le motivazioni della sua candidatura a sindaco di Spoleto e per anticipare alcuni temi del suo programma.

