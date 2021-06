È successo in via Cerquiglia – VIDEO

(DMN) Spoleto – Una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Spoleto, è intervenuta per salvare un gatto rimasto incastrato oggi pomeriggio dentro un tubo di scarico di un tombino stradale cittadino, in via Cerquiglia. Per liberarlo è stato necessario l’uso di uno scavatore.