Spoleto Futura: “Con il No alla mozione sul Punto Nascita, il Consiglio sceglie lo smantellamento del San Matteo”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nel Consiglio Comunale di ieri , 19 gennaio, Spoleto Futura ha presentato una sua mozione contenente una proposta per la riattivazione del Punto Nascita spoletino, così come richiesto da tempo , anche attraverso una petizione, da oltre 10000 cittadini.

La proposta, motivata dalla necessità di superare l’ostacolo imposto dai numeri e dal rischio di un ennesimo rifiuto di una Deroga Ministeriale, prevedeva il Punto Nascita spoletino come articolazione di un unico punto nascita Foligno Spoleto. Si tratta di una situazione già in essere in altre realtà del Paese , di non difficile attuazione dal punto di vista sia tecnico che burocratico e che , peraltro, restituirebbe al San Matteo la sua piena qualifica di Ospedale DEA. Giova sottolineare, in proposito, che tutti gli Ospedali DEA, della Regione e delle altre Regioni italiani, sono tali in quanto, al contrario degli Ospedali di Base, gestiscono l’emergenza urgenza anche dell’area materno infantile, cosa che, come sappiamo, non è possibile nel nostro Presidio.

La mozione non è passata ottenendo l’astensione dell’opposizione e addirittura il voto contrario dalla maggioranza.

I consiglieri del PD hanno duramente criticato la mozione, ribadendo sia che un Ospedale DEA può esser tale anche senza la gestione dell’area materno infantile (ma non sono stati in grado di citare un solo esempio di siffatta situazione), sia che il ripristino del Punto Nascita non è , dal loro punto di vista, prioritario per Spoleto (dimostrando così apertamente l’ipocrisia di chi, in campagna elettorale, appoggiava e sosteneva le proteste dei cittadini per poi, una volta conquistato il potere, disattenderle) e sia, infine, che è invece prioritario il fattore sicurezza ( quasi che Spoleto Futura non pretenda che il Punto Nascita venga ripristinato nelle condizioni antecedenti l’ottobre 2020, allorchè nessuno aveva mai denunciato la non sicurezza del Reparto) .

Per inciso: preso atto della netta posizione del PD, Spoleto Futura non esclude, a questo punto, che il dott. Marco Trippetti, autorevole esponente del Partito e componente del Comitato Percorso Nascita Regionale, non lavori, all’interno di detto Comitato, per produrre un suo parere sfavorevole alla riattivazione dell’Ostetricia Spoletina.

La discussione si è conclusa con il classico calcio del pallone in tribuna ovvero, per capirci meglio, “a tarallucci e vino”. Una parte dell’opposizione con l’appoggio di tutta la maggioranza, hanno infatti convenuto che l’unica soluzione ai problemi del San Matteo è lo smantellamento sia dell’Ospedale spoletino che di quello folignate con la conseguente costruzione di una Struttura “a mezza strada”.

Per cui si presume che, prossimamente, le suddette forze politiche lavoreranno per convincere gli spoletini che debbono rinunciare al loro Presidio. Nel contempo però convinceranno i folignati (e gli abitanti di Spello, Bevagna, Cannara, Assisi etc) che il loro Ospedale, di vent’anni appena ed addirittura prossimo ad un ampliamento, sarà abbattuto e riedificato a diversi chilometri dalle loro abitazioni?

Spoleto Futura ritiene di aver dimostrato una sua coerenza. La sua sensibilità ai problemi della città ed il suo impegno per la loro risoluzione è innegabile, per cui il constatare, ancora una volta, il doppio giochismo del PD ( e dei suoi compagni di strada) sconcerta ed amareggia, ma, sicuramente, non scoraggia.