Spoleto, furto ignobile in Viale Marconi. Rubata l’urna con le ceneri della cagnolina Misha

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Una donna di Spoleto subisce un furto nel suo appartamento, sito in zona Viale Marconi e si ved sottratti preziosi per un valore superiore a 500 euro. Non è questo il danno peggiore per la spoletina, ma il furto dell’urna contenente le ceneri della sua amata cagnolina Misha. Un colpo duro ed ingiustificato al morale e ai sentimenti della donna che si dichiara disponibile ad offrire una ricompensa a chiunque possa ritrovare l’urna e riconsegnarla alla proprietaria.

La redazione di Due Mondi News è a disposizione ed in contatto con la proprietaria per raccogliere eventuali informazioni sull’urna di Misha. Chiunque la ritrovi può contattarci alla mail redazione@duemondinews.com