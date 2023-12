Spoleto: furti in abitazione, intensificati i controlli straordinari del territorio

Impiegate le volanti del Commissariato di P.S. di Spoleto con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche

Sono stati intensificati a Spoleto i controlli straordinari del territorio, predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di prevenire la consumazione dei reati in genere e, in particolare, dei furti in abitazione.

Sono state impiegate le volanti del Commissariato di P.S. di Spoleto, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, i parchi cittadini e le principali piazze.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato diversi posti di controllo e pattugliamenti delle zone residenziali, anche periferiche e più isolate, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Effettuate delle verifiche anche in 2 esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Durante l’attività di prevenzione, sono stati effettuati controlli – anche appiedati – delle vie del centro storico e nei pressi di Chiese e Basiliche, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno identificato 99 persone e sottoposto a verifica 53 veicoli.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane e durante le festività.