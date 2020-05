Spoleto, firmato il decreto per il pagamento della cassa integrazione straordinaria dell’IMS

De Augustinis: “Chiaramente continuiamo a lavorare, per quanto di nostra competenza, affinché si riesca a trovare una soluzione che possa garantire investimenti e posti di lavoro“

E’ stato firmato questa mattina il decreto per il pagamento della cassa integrazione straordinaria dell’IMS, che consentirà agli operai di ricevere quanto loro dovuto per il periodo dicembre 2019 – giugno 2020.

“ E’ una notizia che accogliamo positivamente, pur restando le criticità legate al futuro – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – sicuramente, in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, è importante per i lavoratori e per le loro famiglie poter finalmente ricevere questi pagamenti. Chiaramente continuiamo a lavorare, per quanto di nostra competenza, affinché si riesca a trovare una soluzione che possa garantire investimenti e posti di lavoro”.

Nel pomeriggio dovrebbe essere firmato anche il decreto per il pagamento della cassa integrazione straordinaria per l’Isotta Fraschini.