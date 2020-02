Spoleto, finisce con l’auto in un campo

Un ferito é stato trasportato al San Matteo degli Infermi

(DMN) Spoleto – un incidente stradale si é verificato questa sera (17 febbraio) sulla Provinciale 451 Tuderte tra Spoleto e Castel Ritaldi, in zona San Brizio. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente di un’utilitaria, una Volvo, ha perso il controllo della vettura e dopo aver impattato sul guardrail é finito in un campo adiacente alla sede stradale.

Il conducente, ferito, é stato estratto dal veicolo grazie all’intervento di una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco Di Spoleto e trasportato all’ospedale cittadino dal personale sanitario del 118. Non risultano altre vetture coinvolte.