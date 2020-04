Spoleto, fingono di andare in ospedale per eludere un controllo

La Polizia Stradale ha emesso tre sanzioni per la violazione delle prescrizioni normative inerenti il contenimento della diffusione del virus ed una denuncia per il reato di immigrazione clandestina

Nell’ambito dei servizi di polizia disposti dal Questore di Perugia, Dott. Antonio Sbordone, finalizzati al contenimento della diffusione del rischio epidemiologico da COVID-19, alcuni giorni fa personale del Distaccamento di Polizia Stradale di Foligno, durante un posto di controllo effettuato nei pressi di Spoleto, vedevano transitare una autovettura con 4 persone a bordo sventolando un fazzoletto di colore bianco diretta verso la locale struttura ospedaliera. Gli agenti, insospettiti dalla manovra in essere, seguivano la vettura sino alle vicinanze dell’ospedale constatando che si era trattato solamente di un espediente finalizzato ad eludere il controllo.

A bordo del mezzo si accertava la presenza di 4 cittadini extracomunitari: il conducente, risultato non in regola con il permesso di soggiorno, due donne maggiorenni ed una minore affidata poi ad una delle due donne.

Tutti e tre i cittadini maggiorenni pertanto venivano sanzionati per la violazione delle prescrizioni normative inerenti il contenimento della diffusione del virus COVID 19.

In particolare per il conducente dell’auto si è proceduto con il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di immigrazione clandestina ed iniziate quindi le procedure per l’espulsione.