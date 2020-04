Spoleto, Filippo Ugolini dona mascherine per il reparto di Oncoematologia del San Matteo degli Infermi

Dal Capogruppo di Forza Italia DPI anche per la Protezione Civile

(DMN) Spoleto – il Vice Presidente dell’ Assemblea Forza Italia Giovani e Capogruppo del partito in Consiglio comunale, Filippo Ugolini, nella giornata di ieri, ha donato delle mascherine chirurgiche, lavabili in tnt, al reparto di Oncoematologia dell’ospedale San Matteo degli Infermi ed ai responsabili della Protezione Civile del Comune di Spoleto.

In una fase come quella attuale di emergenza, – ha scritto Ugolini nella lettera indirizzata ai beneficiari della donazione- siete stati chiamati ad affrontare in “trincea” questo nemico invisibile e sconosciuto denominato Covid19, e ancora una volta state dimostrando tutta la vostra professionalità e dedizione.

Ed è per tale motivo che ho deciso di donare a voi le mascherine chirurgiche, dando a voi il compito di individuare le persone più bisognose a cui regalare le mascherine.

Ciò che in questo momento vi posso dire è un grande grazie a nome di tutti, perché grazie al vostro operato avremo la possibilità di ripartire avendo una certezza, e cioè quello di essere una grande comunità.”