Spoleto, fiamme in una cascina abbandonata

È successo in località Terraia

(DMN) Spoleto – La squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto è stata impegnata dalle alle 2.00 di questa notte, domenica 8 agosto, per spegnere un lincendio che si era sviluppato, in località Terraia, in una cascina abbandonata e al campo limitrofo. Nel terreno era installato un serbatoio di gpl interrato. Da quanto si apprende dai Vigili del Fuoco, le fiamme avrebbero “compromesso il gruppo valvolare in testa con conseguente fuoriuscita di gas” . Nessuna persona coinvolta.