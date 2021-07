Spoleto, fiamme in un campo di grano: intervengono i Vigili del Fuoco

Foto e video

(DMN) Spoleto – un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, in un campo di grano nella zona di San Martino in Trignano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto con un APS (auto pompa serbatoio) ed un modulo. In supporto anche una squadra da Foligno ed una dalla Centrale di Perugia con altri mezzi e un’autobotte per i rifornimenti. Da quanto riferito dagli stessi Vigili del Fuoco, l’incendio risulta “sotto controllo”.