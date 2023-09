Una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti

(DMN) Spoleto – nella serata di sabato e settembre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto, sono intervenuti per un incendio in un appartamento nel centro storico.

All’interno si trovava una persona che è stata consegnata ai sanitari per tutti i controlli necessari. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento.