“Spoleto Festival come tema di ricerca”, una conferenza e una mostra sulle origini del Due Mondi

Nell’ambito della sessantottesima edizione del Festival dei Due Mondi, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 10, nella sede della Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, si tiene l’inaugurazione di una mostra e la conferenza Spoleto Festival come tema di ricerca, per offrire un quadro dei filoni di ricerca attivati in questi ultimi anni sull’argomento da alcune università italiane, grazie anche agli studi promossi e ai volumi pubblicati dalla stessa Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, parallelamente all’esplorazione e riordino di rassegne stampa, archivi fotografici e fondi archivistici conservati in seno alle istituzioni cittadine.

L’iniziativa è promossa dall’Archivio di Stato di Perugia – Sezione di Spoleto con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Fondazione Festival dei Due Mondi, dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e Associazione Amici di Spoleto.

Alla conferenza portano i saluti istituzionali Andrea Sisti Sindaco del Comune di Spoleto Cinzia Rutili Direttrice Archivio di Stato di Perugia; Francesca Valentini, Soprintendente Archivistica e Bibliografica dell’Umbria, Luca Benedetti, Presidente Ordine dei Giornalisti Umbria; Monique Veaute Direttrice Festival Dei Due Mondi; Giovanni Parapini Direttore Rai Sede Regionale per l’Umbria; interventi: Antonella Manni Storico dell’arte e giornalista; Paolo Bianchi, Responsabile Sezione Archivio di Stato – Spoleto; Paola Macchi, Direttrice amministrativa e organizzativa Fondazione Festival dei Due Mondi; Giovanna Giubbini, Segretario regionale del MIC per l’Umbria;; Maurizio Zinni, Università La Sapienza, Roma; Donatella Orecchia, Eleonora Luciani, Rodolfo Sacchettini, Università Tor Vergata, Roma (PRIN 2022 Theatre Festivals between Local and Global. Rethinking Theatre and Performance in Italy from the 1950s to the 1970s).

Moderano: Antonella Manni e Moreno Cerquetelli, giornalisti.

Con questa iniziativa la Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto continua a promuovere la ricerca sulle origini del Festival dei Due Mondi. Attraverso una conferenza e una mostra, si ripercorrono momenti straordinari di storia per rileggere le origini della manifestazione.

La mostra “Spoleto, i primi sette anni del Festival dei Due Mondi”, a cura della Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto, è allestita nei locali dell’istituzione archivistica (Largo G. Ermini, 1), visitabile da giugno e luglio fino al 30 settembre 2025 (lunedì, ore 9-13:30 e 15-17; martedì ore 9-13:30; mercoledì ore 9-13:30; giovedì ore 9-13:30 e 15-17; venerdì 9-13:30).