Spoleto, evade dai domiciliari: arrestato dalla Polizia

34enne trovato in possesso di stupefacenti

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura – hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di origini albanesi, classe 1988, gravato da numerosi precedenti di Polizia in quanto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo aggirarsi, in modo sospetto, nei pressi di un condominio nell’hinterland di Spoleto.

Il 34enne alla vista della Volante si è dato alla fuga per le vie del quartiere cercando in tutti i modi di far perdere le proprie tracce. Non è stato facile per gli agenti riuscire a raggiungerlo. I poliziotti hanno tuttavia avviato una fuga che dopo alcune centinaia di metri ha consentito di bloccare l’uomo mentre cercava di imboscarsi nei pressi di un garage.

Dai primi accertamenti, gli agenti hanno rinvenuto – ben occultata in una tasca dei pantaloni – della sostanza stupefacente che, grazie alle analisi effettuate dal personale della Polizia Scientifica, è risultata essere marjuana. Al momento del controllo l’uomo è risultato privo di alcun documento di riconoscimento.

Gli ulteriori controlli effettuati presso gli uffici del Commissariato di Spoleto hanno consentito agli agenti, una volta identificato l’uomo, di appurare che si trovasse nello stato di detenzione domiciliare presso un appartamento che gli era stato messo a disposizione da un amico.

Terminate tutte le attività di rito, – conclude la nota – il 34enne è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta nella mattinata odierna e attraverso la quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il suo arresto disponendone la custodia cautelare in carcere.