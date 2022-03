Spoleto, estraneo si avvicina ad una lite e rifiuta di allontanarsi, interviene la Polizia

L’uomo doveva essere in quarantena perche positivo al Covid: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto – si legge in una nota stampa della Questura- sono intervenuti in centro a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, di una lite in atto tra alcune persone.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione delle persone coinvolte. Nel frattempo, si è avvicinato un uomo completamente estraneo alla lite.

Alla richiesta dei poliziotti di allontanarsi dal luogo, – prosegue la nota – l’uomo anche se non coinvolto in alcun modo nella vicenda, si è rifiutato di farlo mantenendo un atteggiamento poco collaborativo.

Date le circostanze gli agenti hanno deciso di procedere alla sua identificazione, rilevando che l’uomo aveva violato gli obblighi inerenti la quarantena perchè positivo al Covid19.

Al termine delle attività di rito, – conclude la nota – l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.